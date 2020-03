In 2014 startten Sam Holtus en Jasper Kool – beiden afgestudeerd aan de hotelschool in Scheveningen – een lunchrestaurant in Den Haag. Vanaf de eerste dag lag de focus op kwalitatieve producten en service en een sterke horecaformule met werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Om sociaal ondernemerschap te stimuleren riep ABN AMRO in 2017 de Social Stimuleringsregeling in het leven. Het doel van de regeling is om startende sociaal ondernemers op weg te helpen. Happy Tosti is de derde onderneming die €10.000 vanuit deze regeling krijgt uitgereikt.

Twee jaar geleden besloot ABN AMRO de focus te leggen op vier duurzame thema’s: circulariteit, klimaatverandering, mensenrechten en sociaal ondernemen. Met de Social Stimuleringsregeling richt de bank zich op sociale ondernemingen bij wie maatschappelijke winst en een goed verdienmodel hand in hand gaan. Drie keer per jaar doneert de bank €10.000 aan een beginnende sociale onderneming. Ook mag de onderneming deze keer deelnemen aan het coachingsprogramma van de Social Stimuleringsregeling.

Na een pitch tussen drie sociale start-ups waarbij 120 sociaal ondernemers een winnaar mochten kiezen, mocht Happy Tosti in december het bedrag in ontvangst nemen. De Happy-factor miste zijn uitwerking niet: ze wonnen met een grote meerderheid van stemmen. De uitreiking vond plaats tijdens het Boost Your Business event, een event dat de bank vier keer per jaar organiseert voor ondernemers en deze keer in het teken stond van sociaal ondernemen.

Geluk als fundament

Een jaar na de start van Happy Tosti voegde Wibe Smulders zich bij het management. Smulders: ‘Happy Tosti is vanaf de eerste dag een succes. Naast de Haagse vestiging is er nu ook Happy Tosti Leiden en Hoofddorp. In februari openen we onze eerste twee franchisevestigingen in Delft en Breda. We zijn op zoek gegaan naar ondernemers die ons concept voor de volle honderd procent omarmen. Het is ontzettend belangrijk dat deze persoon volledig meedraait in het restaurant en zo de Happy-factor hoog houdt. Bij ons gaat het er niet alleen om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden, maar heel nadrukkelijk ook een leuke baan. Happiness is het fundament van ons bedrijf.’

Zo’n 60% van de medewerkers van Happy Tosti heeft een arbeidsbeperking. Smulders: ‘Dat kan van alles zijn. Elke medewerker krijgt persoonlijke begeleiding. Op de werkvloer en van een coach. Deze persoonlijke aandacht is essentieel en richt zich vaak ook op basale dingen als op tijd komen, je haar kammen en je overhemd strijken. Met elke medewerker spreken we persoonlijke leerdoelen af. Voor de één is jus d’orange persen een uitdaging, terwijl we een ander moeten stimuleren ook op Engelstalige gasten af te stappen. En weer een ander kan op een gegeven moment zelfstandig de snijmachine bedienen en schoonmaken. Of volgens een strak protocol de hele keuken schoon opleveren en afsluiten.’

Happy gasten komen terug

Het lunchrestaurant is de hele dag open. Smulders: ‘Je kunt bij ons ook ontbijten en van een High Tos-Tea genieten. Uiteraard staan er allerlei tosti’s op onze menukaart. Maar we serveren ook andere producten als panini’s, salades, yoghurts, soepen en verse vruchtensappen. De kwaliteit van onze producten staat voorop. Als het kan kiezen we voor biologisch, maar we vinden het vooral belangrijk om bewuste, kwalitatieve keuzes te maken. Onze soepen komen van de Verspillingsfabriek. In samenwerking met onze huidige bakker gaan we straks een eigen bakkerij opzetten waar ook mensen met een arbeidsbeperking komen te werken.’

Dat sociale karakter is een belangrijke toegevoegde waarde. Smulders: ‘Dit roepen we overigens niet van de daken. Het staat bijvoorbeeld maar heel klein op onze menukaart. In eerste instantie zijn we gewoon een horecabedrijf met kwalitatieve producten en service. Daar moeten onze gasten ‘happy’ van worden. Daarnaast doen we er alles aan om onze medewerkers ‘happy’ te houden. Persoonlijke aandacht staat op één. Bij nieuwe ideeën kijken we heel bewust of en hoe we dit met onze medewerkers kunnen realiseren. Het moet sowieso kunnen maar het moet ook bijdragen aan de happiness. Op die manier spelen die arbeidsbeperkingen op een gemiddelde werkdag helemaal geen rol.’

Het succes verklaard

Happy Tosti is om te beginnen een professioneel horecabedrijf. Smulders: ‘Dat sociale karakter is ook belangrijk, maar daar kun je geen bedrijf op bouwen. Daarnaast willen we ook een sterke horecaformule neerzetten. We denken groot en willen straks internationaal. Het mooie is dat we op al deze fronten succesvol zijn. In Den Haag staan we bij Tripadvisor in de top 5 van beste restaurants. Ook zijn we in 2017 uitgeroepen tot beste start-up in The retailer of the year-verkiezing. En nu dan ook nog de Social Stimuleringsregeling van ABN AMRO voor ons sociaal ondernemerschap. De komende tijd willen we onze formule professionaliseren en het franchiseconcept verder uitwerken. De Social Stimuleringsregeling van ABN AMRO kwam op een goed moment, dat geld zetten we hier voor in.’

Groot worden en geld verdienen is volgens Wibe Smulders geen doel op zich. ‘We willen impact maken en onze bijdrage leveren om de wereld een beetje mooier te maken. Dat kun je niet alleen. Door groot te denken kun je echt een verschil maken. Gebruik van biologisch afbreekbare producten, minder CO2-uitstoot, minder verspilling zijn dingen waar wij heel bewust mee bezigzijn. Wij werken met zo min mogelijk leveranciers, zien erop toe dat leveringen zo efficiënt mogelijk worden ingepakt en zoeken steeds naar manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Broodkorsten gaan bij ons als crouton in de soep of de salade.’