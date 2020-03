De Poseidon Principes in de praktijk

Als een van de banken die bijdraagt aan de financiering van de scheepvaartsector, heeft ABN AMRO afgelopen juni de Poseidon Principes ondertekend. De principes vormen een richtsnoer voor banken die klimaatbewust krediet willen verstrekken, maar bieden ook een kader voor de rapportage over de klimaatimpact van alle verstrekte leningen aan scheepvaartbedrijven

Van principes naar concrete prikkels

Vorige week heeft ABN AMRO samen met enkele andere banken een gestructureerde lening verstrekt aan scheepvaartonderneming International Seaways, met in het contract concrete prikkels om elk jaar de doelstellingen van de Poseidon Principes te halen of zelfs te overtreffen. Als het bedrijf hierin slaagt, wordt de rente op de lening lager; als de doelen niet gehaald worden, stijgt de rente. Dit is de eerste lening die op zo'n concrete manier de ontvanger stimuleert om de Poseidon Principes na te leven. ABN AMRO heeft, als Duurzaamheidscoördinator, geholpen met het structureren van de aan duurzaamheid gekoppelde prijsstelling.

Meer informatie

Meer informatie over de Poseidon Principles is te vinden op de website van ABN AMRO. Verder heeft International Seaways een persbericht over de kredietfaciliteit gepubliceerd.