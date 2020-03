WeekvandeCE met topsprekers in Circl

Hoe haal je waardevolle materialen uit een stad? En als je die materialen binnenhaalt, hoe gebruik je ze opnieuw? Hoe zorg je als inkoper dat koffie of bedrijfswagens voldoen aan je circulaire criteria? Hoe neem je mensen mee in je circulaire agenda als marketeer? Allemaal vragen waar in Circl antwoord op wordt gegeven tijdens de Week van de Circulaire Economie, #WeekvandeCE.

Deze week (3 tot en met 7 februari) staat bij Circl -het circulaire paviljoen van ABN AMRO op het Gustav Mahlerplein in Amsterdam- alles in het teken van de circulaire economie. Een economie waarin alles wordt hergebruikt en niets wordt weggegooid, ook wel bekend als de kringloopeconomie. ABN AMRO heeft zich met Circl verbonden aan deze week, omdat wij geloven dat een circulaire economie oplossingen geeft voor het klimaat- en grondstoffenprobleem.

Programma

In verschillende bijeenkomsten en vragenuurtjes gaan experts op het gebied van circulariteit in gesprek met deelnemers en aanwezige belangstellenden. Denk aan de gerenommeerde activistische marketeer Thomas Kolster of Marjolein Goense die als hoofd Inkoop ABN AMRO zorgt dat leveranciers ook duurzaam en innovatief zijn. Of neem Michel Baars, die als duurzame ondernemer vertelt hoe hij aan ‘urban mining’ doet met zijn bedrijf New Horizon. Topsprekers, en aan het einde van de middag kan je bij ‘Brains & Beers’ nog binnenlopen voor een koud biertje en wat wijze woorden over circulair ondernemen.

