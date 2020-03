ABN AMRO Ventures stapt in Fenergo

ABN AMRO Ventures heeft geïnvesteerd in Fenergo, een in Dublin gevestigde leverancier van Client Lifecycle Management (CLM) software. Dit bedrijf heeft een leidende marktpositie op het gebied van operationele CLM, Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en Client Due Diligence (CDD). Zaken die voor ABN AMRO en de financiële sector in het algemeen hoog op de prioriteitenlijst staan.

Fenergo heeft al de nodige prijzen gewonnen met de levering van diensten en oplossingen aan financiële instellingen, waarmee ze hun digitale transformatie, customer journey en client lifecycle management (CLM) kunnen verbeteren. Het intelligente CLM platform beheert de klantrelatie vanaf het eerste contact via onboarding, product- en relatiebeheer, onderhoud, service en triggered events tot offboarding.

Fenergo is sinds de oprichting in 2009 gestaag blijven groeien dankzij hun succes bij grote internationale financiële instellingen binnen kapitaalmarkten, vermogensbeheer en bankieren voor particulieren, bedrijven en vermogende individuen. Inmiddels heeft het bedrijf een ijzersterke internationale klantenportefeuille. ABN AMRO is sinds 2017 zelf klant.

Marc Murphy, CEO van Fenergo: “Het doet ons veel genoegen om onderdeel te worden van de investeringsportefeuille van ABN AMRO Ventures. Als klant zit ABN AMRO op één lijn met de visie van Fenergo: wij willen onderscheidende oplossingen ontwikkelen waarmee financiële instellingen wereldwijd aan de toenemende en steeds veranderende eisen van toezichthouders kunnen voldoen en tegelijkertijd aan hun eigen klanten een wezenlijk betere klantervaring kunnen bieden. Met onze andere aandeelhouders, Insight Venture Partners (IVP), DXC Technology en BNP Paribas, verheugen we ons op een voortzetting van onze innovatie en snelle groei.”

Hugo Bongers, directeur ABN AMRO Ventures: “We zijn erg blij met de toevoeging van Fenergo aan onze investeringsportefeuille. Hiermee dragen we bij aan de strategische prioriteit van ABN AMRO om te bouwen aan de bank van de toekomst, onder andere door de financiële misdaad te bestrijden. We zijn onder de indruk van het management team en de door Fenergo aangeboden oplossing. Daarnaast intensiveert hiermee ons contact met een groep eersteklas investeerders.”

De investering in Fenergo is de tiende investering van ABN AMRO Ventures, voorheen ABN AMRO Digital Impact Fund. ABN AMRO Ventures is het durfkapitaalfonds van de bank, waarmee strategisch geïnvesteerd wordt in innovatieve technologiebedrijven, met als doel onze digitale transformatie te versnellen. Het fonds is EUR 100 miljoen groot, en heeft posities in Trifacta, Thetaray, Tealium, Tink, BehavioSec, solarisBank, Ockto en Crosslend. Eerder is geïnvesteerd in Cloud Lending Solutions (exit in 2018).