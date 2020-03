Boekhouden & bankieren in één hand

ABN AMRO MeesPierson neemt meer risico in aandelen- en obligatieportefeuille

ABN AMRO MeesPierson heeft besloten iets meer risico te nemen in de samenstelling van de aandelen- en obligatieportefeuille. De private bank van ABN AMRO heeft een wat sterkere voorkeur voor aandelen gekregen, waarbij de weging is verhoogd van neutraal naar licht positief. Daarnaast is ABN AMRO MeesPierson iets terughoudender geworden over Europese staatsleningen van hoge kwaliteit en met een lage rente. De opbrengst van de verkoop van deze obligaties belegt de bank in hoogwaardige eurobedrijfsobligaties en EMD (schuld uit de opkomende landen). In het algemeen blijft ABN AMRO MeesPierson terughoudend ten opzichte van obligaties.