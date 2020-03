Geen kinderopvang maar gratis peuterschool

De Nederlandse economie groeit harder dan verwacht maar minder hard dan had gekund. Zo zou je de CBS persbijeenkomst, die afgelopen donderdag op de campus van de Erasmus Universiteit plaats vond, kunnen samenvatten.

Landen om ons heen doen het bijna allemaal slechter dan wij, en dan moeten de cijfers over de impact van het coronavirus en de impact van de stikstofcrisis op de economie nog doorkomen. Dat onze open economie toch zo stevig onder de stormen staat, komt deels door ons. U en ik, wij laten het geld flink rollen. Niet omdat we veel meer loon kregen, hoor. Nee, werkgevers boden in 2019 liever inkomenszekerheid met een vast contract dan dat ze bereid waren een flink hoger uurloon te betalen. Maar wie een stap van een klein flex-contract naar een vast contract maakt, die kan financiële stappen in zijn of haar leven zetten, waarbij een paar procenten loonsverhoging verbleken. Een auto of een huis kopen, of vaker uit eten bijvoorbeeld. En zo hielden wij consumenten de economie toch nog enigszins draaiende.

Maar is het genoeg? Nee, zei minister Wiebes van Economische Zaken donderdag tijdens de persbijeenkomst. Het is niet genoeg als we willen blijven voldoen aan wat mensen in Nederland verwachten: goede en betaalbare zorg, een goed pensioen en toegankelijk onderwijs. Als we tevreden burgers willen dan moeten we harder groeien om dit alles te kunnen blijven betalen, aldus de minister. In het panel gezeten begon ik al licht op mijn stoel te wiebelen: daar gaan we weer, dacht ik: daar komt de zweep weer tevoorschijn waarmee deeltijdwerkende vrouwen in Nederland worden veroordeeld als de schuldige van de gebrekkige groei. En inderdaad kwam het ‘deeltijdprobleem’ weer naar voren als een van de redenen voor gebrekkige groei. Daarop volgde een opmerking uit de zaal dat de kinderopvang gratis moet worden.

Maar toen kwam minister Wiebes (in mijn eigen woorden) met een verrassende wending: ‘Opvang? Opvang? Waarom noemen we dat eigenlijk opvang? We vangen asielzoekers op en we vangen psychiatrisch patiënten op. Dat wil zeggen dat we een tijdelijk onderdak regelen voor mensen die anders nergens heen kunnen. Waarom gebruiken we dat woord voor waar we onze kindjes heenbrengen?’ Inderdaad, dacht ik, in dat woord ‘opvang’ zit het schuldgevoel al ingebakken: ‘stop jij je kind in de opvang? Goh...’

Toen ging de minister nog even door over het wetenschappelijke bewijs dat kleuters tussen de twee en vier jaar een ontzettend belangrijke ontwikkeling kunnen doormaken als ze naar een soort peuterschool gaan. Dat het zelfs zonde is voor dat kind, om het thuis te houden. Als het kabinet dat kan waarmaken: een gratis peuterschool ontwikkelen van echt hoge kwaliteit, dan zullen veel deeltijdwerkers inderdaad wat extra uren willen maken. Dan wordt het een positieve keuze voor het kind in plaats van een door financiële prikkels gedreven ‘werken loont beleid’. Want dat, beste minister Wiebes, bepalen wij zelf wel.

