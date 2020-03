ABN AMRO in top 10% duurzame banken

ABN AMRO zit definitief bij de top 10% van meest duurzame banken ter wereld in 2019, volgens het onlangs gepresenteerde Sustainability Yearbook van S&P Global en RobecoSam. Hiermee is de bank wederom opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Deze index is voor de bank de belangrijkste graadmeter voor haar duurzaamheidsprestaties.

De bank, die dit jaar 79 uit 100 punten scoorde, ontving de Bronze Class-onderscheiding voor haar prestaties op het gebied van duurzaamheid. RobecoSAM beoordeelt jaarlijks ruim 4.000 beursgenoteerde ondernemingen op economisch-, sociaal- en milieubeleid.

Met dit resultaat is ABN AMRO één van de Sustainability Leaders 2020 volgens S&P Global en RobecoSAM. En ABN AMRO is daarmee ook één van de 7 Nederlandse bedrijven die een goud, zilver of brons classificatie hebben gekregen. Tegelijkertijd behaalt ABN AMRO daarmee niet haar ambitie om bij de top 5% meest duurzame banken te zitten.

De bank scoort hoog op onder andere de inspanningen rondom klimaatstrategie, mensenrechten, privacybeleid en filantropie. Waar de bank volgens S&P Global en RobecoSAM nog op kan verbeteren heeft met name betrekking op transparantie. Bijvoorbeeld over de ambities van de bank en haar prestaties en impact van de afgelopen jaren. Ook wordt verwacht dat ABN AMRO meer helderheid geeft over bijvoorbeeld lobby & politieke activiteiten.

Belangrijke graadmeter

Voor investeerders en overige stakeholders is de positie van ABN AMRO in de DJSI een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsinspanningen van ABN AMRO. Voor de bank is de positie in de index ook een belangrijke graadmeter, ABN AMRO heeft de ambitie om in 2020 bij de top 5% van de eigen sector te behoren.