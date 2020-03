Nieuw magazine voor duurzame ondernemers

Om echt hervormingen door te voeren is er een nieuwe manier van denken nodig. Niet gebouwen slopen, maar ‘oogsten’. Of je wasmachine leasen in plaats van kopen. Anders denken in een tijd waarin de nood hoog is; dat is het thema van de eerste editie van ons duurzaamheidsmagazine.

Download hier: duurzaamheidsmagazine: Winst op alle fronten​ (PDF 4 MB).

Klimaatverandering, schaarse grondstoffen en sociale ongelijkheid: als maatschappij worden we geconfronteerd met grote uitdagingen. De uitstoot van CO2 moet omlaag, het stikstofgehalte moet minder, de klimaatcrisis verdient onze aandacht.

Fred Bos, directeur Advisory Banking: “De klimaatcrisis levert uiteindelijk alleen maar winnaars op.”

Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Bureaucratie, onbegrip, onwetendheid en scepsis treffen de duurzame ondernemer, waardoor hij over flink wat doorzettingsvermogen moet beschikken om zijn ambities waar te maken. In de eerste editie van het magazine delen tal van specialisten van ABN AMRO hun inzichten en visie op de overgang naar duurzaam ondernemen. Duurzame ondernemers delen hun bevindingen en geven advies.

Boudewijn Vos, Echochain: “Ik ben al drie keer gestopt. Dan word ik de volgende dag wakker en dan ga ik er toch weer voor.”

In de purpose van ABN AMRO: ‘Banking for better, for generations to come’ bekennen we kleur. Wij geloven dat we als bank een belangrijke rol en bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. We willen relevant en verantwoordelijk zijn. Nu en in de toekomst.