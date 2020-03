ABN AMRO hoofdsponsor Young Impact Day: "We verbinden ons graag aan de gamechangers van onze maatschappij"

ABN AMRO zoekt continu naar duurzame en sociale oplossingen, investeringen en initiatieven die een positieve impact hebben op de samenleving. Young Impact is zo’n initiatief. Daarom verbindt ABN AMRO zich als hoofdsponsor aan Young Impact Day 2020, dé nationale actiedag waarop tienduizenden jongeren in actie zullen komen voor de wereld om hen heen. ‘Via Young Impact kunnen wij onze kennis, middelen en netwerk inzetten om jonge idealisten te helpen bij hun weg naar succes. Young Impact staat en gaat voor een duurzame, sociale toekomst en dus dragen wij hier maar wat graag aan bij. ’, aldus Sander Bestevaar, Hoofd Brand Activation en Events bij ABN AMRO.

Young Impact Day

Young Impact Day is dé nieuwe nationale actiedag waarop jongeren hun talent inzetten om impact te maken op belangrijke thema’s als klimaat, gelijkheid, eenzaamheid of pesten. Daarom komen jongeren vanuit het hele land op vrijdag 5 juni 2020 in actie voor iets wat zij belangrijk vinden. Dit doen zij ofwel op het grote Young Impactfestival dat georganiseerd wordt in de Jaarbeurs Utrecht, of in hun eigen omgeving. Op Young Impact Day staan vijf mega-challenges centraal die aangevoerd worden door vijf bekende Nederlanders. Als hoofdsponsor verbindt ABN AMRO zich ook aan één van die challenges, rondom het thema gelijkheid. Dit sluit mooi aan bij de focus die de bank al jaren heeft op het thema Diversiteit en Inclusie.

Buitengewoon gedreven

ABN AMRO gelooft in ambitieuze mensen die gedreven zijn om verder te komen en er voor gaan. Bestevaar: ’Sponsoring biedt een podium voor het verhaal en de missie van onze bank. Dit partnership met Young Impact is daar een mooi voorbeeld van. Gebaseerd op de purpose 'Banking for better for generations to come' en ons sponsoring activatiethema 'Buitengewoon Gedreven' verbinden we ons aan de gamechangers van onze maatschappij: zij die doorgaan waar anderen stoppen en hun energie en creativiteit gebruiken om de wereld mooier te maken.’

Young Impact

Young Impact Day is in het leven geroepen door Young Impact, een organisatie die in drie jaar tijd uitgegroeid is tot één van de grootste spelers op het gebied van jongeren en maatschappelijk bewustzijn in Nederland. De afgelopen jaren organiseerde Young Impact al drie keer een evenement om jongeren te belonen die zich maatschappelijk inzetten onder de naam Young Impact Celebration. Bij de editie van 2019 waren niemand minder dan Broederliefde, Famke Louise en Rico Verhoeven aanwezig. Nu besluit de jonge organisatie het grootser aan te pakken door een nationale actiedag uit te roepen en deze hele dag in het teken te zetten van impact maken.

Samenwerking

Young Impact is een initiatief van NJR, NLvoorelkaar, Wij zijn JONG en CJP.