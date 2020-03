Verantwoord beleggen en financieren wordt de norm, daar zijn we van overtuigd. Daarom maken we onze beleggings- en financieringsproducten steeds duurzamer. Door kapitaal duurzaam in te zetten, kunnen we een grote bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu. Daarbij bewaakt ABN AMRO altijd de balans tussen maatschappelijke belangen en economisch rendement.