Banken zijn ook 'changemakers'

De tweede Mensenrechtenconferentie had topsprekers, internationaal publiek en een urgente vraag: hoe kan een bank invloed uitoefenen om mensenrechten te verdedigen? Bekijk de compilatie voor de belangrijkste soundbites van onder anderen Kailash Satyarti, oprichter van Global March against Child Labour.

Dat mensenrechten bovenaan ABN AMRO’s prioriteitenlijst staan, bleek toen we in 2014 de eerste Mensenrechtenconferentie organiseerden. In de tussentijd is een grote stap gezet: midden 2015 hebben we ons gecommitteerd aan het UN Guiding Principles Reporting Framework. Als eerste financiële instelling ter wereld gaat ABN AMRO volgens deze standaard rapporteren over de inspanningen op het gebied van mensenrechten.

Gevoelige thema's

De tweede editie van de Mensenrechtenconferentie kreeg daardoor een concrete inslag. Met het thema “Business and Human Rights”, driehonderdvijftig bezoekers – en een livestream wereldwijd – was het de ideale gelegenheid om de verantwoordelijkheid van betrokken partijen in de waardeketen van ABN AMRO helder te krijgen. De conferentie zelf was op 9 december. Een dag daarna vonden er twee expertbijeenkomsten over kinderrechten in de informele sector en mensenhandel plaats.

'Sporen zichtbaar maken'

De Indiase activist en Nobelprijswinnaar van 2014, Kailash Satyarti, was de keynote spreker van de mensenrechtenconferentie. Hij strijdt al dertig jaar tegen kinderarbeid. ‘Banken zijn behalve “money makers” ook “change makers”’, stelde hij. Een bank als ABN AMRO kan niet alleen een belangrijke rol spelen in de financiering van bedrijven, maar heeft ook de invloed om sociale verandering teweeg te brengen. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Corinne Dettmeijer maakt in Nederland de sporen van mensenhandel zichtbaar. ‘We moeten het leren herkennen door te leren kijken’, benadrukte zij. Caroline Rees, president van Shift, vertaalt met haar non-profit organisatie de basisprincipes van mensenrechten naar concrete rapportagerichtlijnen voor organisaties. Zij stelde: ‘Bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen, helpen om mensenrechtenschendingen in hun keten tegen te gaan.’ Bekijk de compilatie met de belangrijkste soundbites.

Concrete vervolgstappen

Alle aanwezigen – klanten, medewerkers en andere stakeholders – ontvingen na de conferentie de nieuw ontwikkelde gids “ABN AMRO and Human Rights – Our path Towards Respecting Human Rights”. Met deze gids delen we onze kennis en inspanningen en moedigen we stakeholders aan het onderwerp prioriteit te geven. In de week na de conferentie volgde een enquête, waarin stakeholders zijn gevraagd om de belangrijkste mensenrechtenthema’s voor ABN AMRO te benoemen. Zo weten we zeker dat we met de juiste mensenrechtenthema’s aan de slag gaan.