Sociale impact

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemers streven een maatschappelijk doel na met een rendabel verdienmodel. Naast financiële winst, richten ze zich in de eerste plaats op maatschappelijk rendement. ABN AMRO ondersteunt sociaal ondernemers financieel én inhoudelijk. We investeren in sociale ondernemingen, en zetten onze kennis, financiële expertise en ons netwerk proactief in.