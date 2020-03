ABN AMRO heeft een duidelijke en gedurfde doelstelling: banking for better, for generations to come. Als bank hebben we een enorme impact op de economie en maatschappij; door de juiste keuzes te maken, willen we een positieve en duurzame bijdrage leveren. Onze purpose vormt het vertrekpunt bij alles wat we doen. Nu, straks én overmorgen.