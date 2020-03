De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Executive Board en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Executive Board met raad terzijde. Bij de uitoefening van hun taken richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en maakt daarbij een evenwichtige afweging van de in aanmerking komende belangen van stakeholders.

De leden van de Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen. Voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen in beginsel verplicht is een door de Raad van Medewerkers (zijnde de centrale ondernemingsraad van ABN AMRO) aanbevolen persoon op de voordracht te plaatsen. De Algemene Vergadering kan enkel het vertrouwen in de gehele Raad van Commissarissen opzeggen en niet individuele commissarissen ontslaan.

Na een initiële periode van vier jaar kan een lid van de Raad van Commissarissen maximaal twee keer worden herbenoemd. Een kandidaat dient voor benoeming of herbenoeming te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets van de Raad van Commissarissen, welke is opgenomen in het Reglement van de Raad van Commissarissen​ (PDF 232 KB).

ABN AMRO en NLFI zijn in de Relationship Agreement​ (PDF 361 KB) overeengekomen dat, zolang NLFI direct of indirect ten minste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van ABN AMRO Group houdt, zij de gelegenheid zal worden geboden om advies uit te brengen over een benoeming door de Raad van Commissarissen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het profiel van de Raad van Commissarissen vergt tot dat moment de voorafgaande goedkeuring door NLFI.

Tom de Swaan

Tom de Swaan werd op 12 juli 2018 benoemd tot Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.



Lees het cv van Tom de Swaan​ (PDF 83 KB)

Arjen Dorland

Arjen Dorland werd op 18 mei 2016 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Met ingang van 14 mei 2019 is Arjen Dorland benoemd tot Vice-Voorzitter.



Lees het cv van Arjen Dorland​ (PDF 97 KB)

Laetitia Griffith

Laetitia Griffith werd op 17 december 2019 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.



Lees het cv van Laetitia Griffith​ (PDF 45 KB)

Michiel Lap

Michiel Lap werd op 24 april 2019 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.



Lees het cv van Michiel Lap​ (PDF 19 KB)

Jurgen Stegmann

Jurgen Stegmann werd op 12 augustus 2016 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.



Lees het cv van Jurgen Stegmann​ (PDF 20 KB)

Anna Storåkers

Anna Storåkers werd op 24 april 2019 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.



Lees het cv van Anna Storåkers​ (PDF 64 KB)

Tjalling Tiemstra

Tjalling Tiemstra werd op 18 mei 2016 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.



Lees het cv van Tjalling Tiemstra​ (PDF 21 KB)