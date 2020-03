Duurzaam inkopen

Door bewust in te kopen, wil ABN AMRO bijdragen aan de maatschappij. We gebruiken zelf producten en diensten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu en tegelijkertijd stimuleren we leveranciers om verantwoorder te ondernemen. Zo verbeteren we op twee fronten: onze bedrijfsvoering wordt duurzamer en via onze inkooppartners vergroten we onze impact enorm. Dat is een continu proces, waarbij onze keten steeds duurzamer wordt.